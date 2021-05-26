У конфлікті розбиратимуться МОЗ й, можливо, суд.

У місті Ірпінь під Києвом стоматологи видалили дев'ятирічній пацієнтці 12 молочних зубів. Це спричинило обурення в матері дівчинки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався в приватній клініці. Лікарі обіцяли видалити один зуб під загальним наркозом, але після огляду запропонували прибрати ще два. Мати поставила на договорі підпис, але не звернула увагу, що графа про кількість зубів пропущена.

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Під час наркозу матері запропонували видалити в дочки цього разу всі молочні зуби, але дозволу вона не дала. Відійшла поговорити з іншим лікарем, а коли повернулася - попросила зупинити операцію. Проте, вже було пізно.

Згодом їй видали чек на 13 тисяч гривень.

У клініці кажуть, що мати знала про видалення 12 зубів. Вважають, що допомогли дитині: зуби були з карієсом і з часом вони все одно б заважали росту постійних.

В іншій клініці лікарі, побачивши знімки дитини, кажуть, що без видалених зубів у дівчинки можуть не вирости постійні.

"Зубчики не знають куди лізти. Вони лізуть туди де відчувають тиск. І якщо там тиску вже немає - вони будуть лізти куди завгодно", - зазначає стоматолог.

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Після операції мама Ніки теж уже відвідала інших лікарів, які радять тимчасово встановити протези. Паралельно родина найняла адвоката. Також батьки мають намір звернутися зі скаргою до МОЗ, а в разі невизнання провини клінікою - до суду.

Детальніше дивіться в сюжеті:

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Автор: Юрій Годован