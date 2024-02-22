Керівник Нацполіції Іван Вигівський розповів, що від першого дня повномасштабного вторгнення поліцейські не лише почали виконувати додаткові функції – виявлення і протидія ДРГ, розбір завалів та порятунок людей, евакуація цивільного населення з-під обстрілів, розмінування, фіксація і розслідування воєнних злочинів, - а й безпосередньо стали до зброї, щоб відбивати ворожу навалу.
"Ми розуміємо, що якщо ситуація на фронті буде ускладнюватися, воювати доведеться всім – бо це конституційний обов’язок кожного громадянина, а не лише поліцейських, рятувальників чи представників інших силових структур. І ми готові до виконання будь-яких завдань з оборони країни", - сказав він в Телеграфу.
Вигівський зазначив, що Нацполіція має безліч покладених на неї задач із забезпечення безпеки та правопорядку всередині країни, протидії злочинності, профілактики кримінальним правопорушенням.
"У державі стало більше зброї, великий обсяг роботи у поліцейських на деокупованих територіях, постійні обстріли та воєнні злочини загарбників – роботи у нас вистачає, у посиленому варіанті несення служби з першого дня повномасштабної війни, 24/7 всі в строю. Криміногенна ситуація напружена, але на сьогодні нам вдається її контролювати та забезпечувати всім громадянам максимальну безпеку, надавати поліцейські послуги. Втім, якщо постане питання максимальній кількості поліцейських піти воювати – підемо і будемо воювати", - додав він.
Можливість мобілізації поліцейських - деталі
Ідея мобілізувати на фронт 100 тисяч поліцейських є "дивною" і не реалізованою. Про це заявив голова Національної поліції України Іван Виговський.
"Деякі громадяни, державні службовці, чиновники кажуть, в Національній поліції є 250 тисяч поліцейських, і пропонують 100 тисяч відправити на фронт. Дивно, коли про це заявляють не "диванні експерти", а люди, які працюють в державній системі і не знають елементарних цифр", - сказав він.