Всі співробітники будуть переведені в бригаду "Лють", незгодних звільнять з врученням повісток.

Керівництвом Нацполіції прийнято рішення про розформовуння полку поліції особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області через "бунт" його співробітників.

Про таке рішення повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. "Щодо ситуації в Дніпрі. Оцінка надана ситуації. Прийняте рішення щодо розформування полку поліції особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області. Тобто полка такого не буде існувати. Всі співробітники полка поліції особливого призначення будуть переведені, без виключення, в бригаду "Лють" для виконання поставлених задач безпосередньо бригадою", - сказав він.

Фацевич зауважив, що ті поліцейські, які будуть відмовлятися від переведення до "Люті" "будуть звільненні з врученням повісток". Він зауважив, що на сьогодні є завдання щодо збільшення штатної чисельності штурмової бригади "Лють".

"Ми будемо додавати ще додаткові штурмові батальйони. І ми розуміємо, що комплектування в першу чергу має бути з поліцейських з поліції особливого призначення. Це кремень, це самі підготовлені на сьогоднішній день поліцейські Національної поліції. Вони мають бути взірцем, мають бути флагманами", - підкреслив Фацевич.

За його словами, зараз серед всіх поліцейських, не тільки спецпризначенців, проводиться рекрутинг. "Це рішення для того й приймається, щоб була бригада потужна, єдина і під єдиним керівництвом", - підкреслив Фацевич.

Він нагадав, що бригада "Лють" підпорядкована в районах бойових дій військовому командуванню. "Щодо цього відео і відео, де присутній один з керівників ГУ, то він особисто після цієї розмови написав рапорт і буде переведний до штурмової бригади "Лють" на одну з керівних посад", - повідомив Фацевич.

Заступник голови Нацполіції нагадав, що у 2023 році були прийняті зміни до Закону України "Про Національну поліцію України" (п. 4 ст. 24), у зв’язку з чим українські поліцейські особливого призначення можуть брати участь в обороні України шляхом безпосереднього ведення бойових дій.

За словами Фацевича, хоча з початку повномасштабного вторгнення всі поліцейські отримали низку додаткових функцій, у посиленому варіанті несення служби працюють у складі Сил безпеки і оборони України, евакуюють людей, розбирають завали, розслідують воєнні злочини, захищають безпеку громадян та правопорядок всередині країни, але саме спецпризначенці стали міцною основою у боротьбі з ворогом.

Бунт поліцейських у Дніпрі: що передувало

4 лютого екснардеп Ігор Мосійчук у соцмережі поширив відео суперечки у Дніпрі між поліціянтами та їхнім керівником через участь у штурмовій бригаді "Лють".

У коментарі до відео екснардеп зазначив: "Працівники спецпідрозділів Нацполіції екс-"беркут" відмовляються переходити в штурмову бригаду "Лють". На відео заступник начальника головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс, якого опонує майор поліції Андрій Селко. Воювати поліцейські спецпризначенці готові, влітку брали участь у контрнаступі, але виключно у складі свого підрозділу".

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук відреагував на інцидент: "Не хочуть до бригади наступу, ну, будь ласка, давайте до інших бригад, у них є вибір. Взагалі для мене це дикунство, чесне слово, дорослі люди. Виписуйте повістку і нехай виконують закон, тим більше вони на службі".

Вас також можуть зацікавити новини: