Для цього залучили експертів з 13 установ, супутникові зображення та дистанційне зондування.

Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) опублікувала екологічну експрес-оцінку підриву російськими військовими дамби Каховської гідроелектростанції в червні цього року. Про це під час брифінгу повідомив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

"У повідомленні зазначається, що прорив Каховської дамби в червні цього року є екологічною катастрофою далекосяжного масштабу, яка виходить за межі України, масштаби яких можуть бути незрозумілими через роки чи навіть десятиліття", - зазначив він.

Відповідно до оцінки ЮНЕП, хоча повінь нижче за течією спричинила значні екологічні втрати та шкоду, ситуація вище за течією від дамби є ще більш важливою.

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"У повідомленні наголошується, що події призвели до викидів хімічних забруднюючих речовин, у тому числі машинного масла та рідких добрив, оскільки значна кількість місць зберігання хімікатів розташована в зоні затоплення. Це може негативно вплинути на фауну та флору, а також на мешканців постраждалої території", - додав Дюжаррік.

Екологічну експрес-оцінку прориву Каховської дамби провели на прохання українського уряду експерти з 13 установ у Києві та за кордоном. Для цього використовували офіційні дані, супутникові зображення та дистанційне зондування.

Теракт на Каховській ГЕС

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції та фактично знищили і Каховську ГЕС, і Каховське водосховище. Після теракту стався неконтрольований скид води нижче за течією, що спричинила затоплення значних територій у Херсонській та Миколаївській областях.

В "Укргідроенерго" одразу після теракту заявили, що підірвана окупантами Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню.

У липні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна спробує відбудувати Каховську ГЕС. За його словами, проект розрахований на два роки: на першому етапі буде складено проектну документацію і проведена інша підготовча робота, а от другий, що передбачає власне будівництво, розпочнеться після звільнення Херсонської області.

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