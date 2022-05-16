Російська сторона хотіла переписати завод на українську юридичну особу і продовжити його роботу.

Служба безпеки України заблокувала роботу заводу в Дніпрі, який входить до санкційного списку РНБО – на підприємстві планували відновити постачання для російського ВПК.

Про це повідомляється у телеграм-каналі СБУ.

"СБУ заблокувала роботу підсанкційного заводу, який збирався відновити поставки для російського ВПК. Цей завод у Дніпрі виготовляв комплектуючі до літаків, ракетних систем і підводних човнів, а також товари подвійного призначення", - йдеться у повідомленні.

За словами речника української спецслужби, лише за 2021 рік на заводі було вироблено 340 тонн цієї продукції вартістю понад 450 млн грн.

"За даними слідства, готовий товар переправлявся на територію РФ. Там окупанти здійснювали перерозподіл отриманої продукції серед своїх військових заводів та інших об’єктів ВПК", - наголосив він.

Спікер СБУ нагадав, що оскільки засновником заводу є російська корпорація, що спеціалізується на виробництві та модернізації зброї та військової техніки, ще минулого року він потрапив під санкції РНБО.

"Але зараз, щоб обійти існуючі обмеження, російська сторона хотіла переписати завод на українську юридичну особу і продовжити його роботу на шкоду державній безпеці України. СБУ запобігла цьому і заблокувала роботу підприємства", - наголосив Дехтяренко.

Раніше в Львівській області Служба безпеки України затримала росіянина, який підтримував дії окупантів. Він також міг готувати диверсію, адже переховувався біля важливого стратегічного об'єкта.

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