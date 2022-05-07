В Львівській області Служба безпеки України затримала росіянина, який підтримував дії окупантів. Він також міг готувати диверсію, адже переховувався біля важливого стратегічного об'єкта.
Про проведену операцію прес-центр СБУ розповів на своїй офіційній сторінці на Facebook.
"Співробітники спецслужби викрили громадянина РФ, який проводив деструктивну діяльність у Львівському регіоні. Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, возвеличував керівництво РФ та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій", — повідомили в СБУ.
Служба безпеки також встановила, що тривалий час громадянин Росії переховувався в одному з будинків неподалік від стратегічного об'єкта критичної інфраструктури. Наразі вживаються превентивні заходи проти можливих диверсій на його території.
Правоохоронці склали адміністративний протокол про затримання росіянина. Зараз готуються документи, щоб видворити зловмисника з України.
Нагадаємо, цього тижня СБУ відзначилася відразу декількома успішними операціями. На Харківщині бійці спецслужби полонили 11 ворожих снайперів. А в Київській та Хмельницькій областях вдалося затримати двох колаборантів і ворожу ДРГ відповідно.
Війна Російської Федерації проти України
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