Його готуються депортувати з України.

В Львівській області Служба безпеки України затримала росіянина, який підтримував дії окупантів. Він також міг готувати диверсію, адже переховувався біля важливого стратегічного об'єкта.

Про проведену операцію прес-центр СБУ розповів на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"Співробітники спецслужби викрили громадянина РФ, який проводив деструктивну діяльність у Львівському регіоні. Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, возвеличував керівництво РФ та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій", — повідомили в СБУ.

Служба безпеки також встановила, що тривалий час громадянин Росії переховувався в одному з будинків неподалік від стратегічного об'єкта критичної інфраструктури. Наразі вживаються превентивні заходи проти можливих диверсій на його території.

Правоохоронці склали адміністративний протокол про затримання росіянина. Зараз готуються документи, щоб видворити зловмисника з України.

Нагадаємо, цього тижня СБУ відзначилася відразу декількома успішними операціями. На Харківщині бійці спецслужби полонили 11 ворожих снайперів. А в Київській та Хмельницькій областях вдалося затримати двох колаборантів і ворожу ДРГ відповідно.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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