Злочинців шукатимуть на записах камер.

З могили українського пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус" вдруге вкрали шеврони. Про це повідомила волонтер Меланія Подоляк у мікроблозі X (Twitter).

"Я не вірю, що це пишу, але: в Джуса з могили знову вкрали шеврони! На цей раз більшість залишились в безпеці, бо вони замкнені на вітрині. Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали в проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора. Неймовірно це все, звісно", - написала вона.

Дівчина зазначила, що продивиться записи з камери відеоспостереження. "Панове крадуни, ми зробимо вас відомими на весь інтернет. Не переживайте, будуть вам і шеврони, і все інше", - додала вона.

Відео дня

Нагадаємо, що минулого разу хтось вкрав шеврони побратимів "Джуса" ще у вересні. Тоді Подоляк закликала цю людину повернути шеврони та отримати замість них щось значно унікальніше і цінніше.

Загибель "Джуса": що відомо

Андрій Пільщиков був кавалером ордена "За мужність" III ступеня. Він загинув у віці 30 років у авіакатастрофі з двома літаками L-39, яка сталася в Житомирській області.

Внаслідок зіткення літаків також загинули майор В'ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін. Обставини катастрофи розслідують працівники Державного бюро розслідувань.

29 сернпя у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ пройшла церемонія прощання з "Джусом".

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