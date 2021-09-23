Усіх, хто володіє інформацією про їх місцеперебування, просять подзвонити до поліції.

У Дніпрі поліція розшукує неповнолітніх дівчат, які пішли до школи та не повернулися.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Дівчата зникли 22 вересня. Відомо, що близько 8:00 вони пішли до школи, яка знаходиться в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Їх місцеперебування невідоме.

Прикмети 15-річної Каміли Клочко: на вигляд 14-15 років, зріст близько 160 сантиметрів, тіло середньої статури, волосся нижче плечей русявого кольору, очі карого кольору. Була одягнена у чорну куртку, сірі джинси, чорні кеди.

Читайте такожЧоловік гуляв Києвом з гранатою в кишені (фото)Прикмети 14-річної Єлизавети Унченко: на вигляд 14-15 років, зріст близько 165 сантиметрів, тіло худорлявої статури, волосся довге білявого кольору, очі блакитного кольору.

Була одягнена у чорну куртку, сині джинси, чорне взуття.

Раніше повідомлялося, що у підлітків з'явилося небезпечне захоплення - сніфінг. Деякі вдихають небезпечні для здоров'я газ для запальничок і освіжувачі повітря.

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Автор: Людмила Жерновська