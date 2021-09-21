Якщо петиція набере 300 голосів, міська рада повинна буде відреагувати.

У Луцьку створили електронну петицію з проханням заборонити у школах вітати хлопців з 14 жовтня, а дівчат – з 8 Березня.

Про це йдеться на сайті петицій Луцька. Автор такої ініціативи - Ольга Бузулук. Звернулися й до департаменту освіти міськради з проханням розглянути цей документ.

Читайте такожДень захисника України 2021: коли відзначається і чи буде вихідний"Вітати 14 жовтня хлопців - неповага до суспільства, до бійців та бійчинь, до загиблих на війні, до жінок, до цього дня загалом, який цьогоріч став Днем захисників і захисниць України, тобто офіційно перейменований Верховною Радою. Вітати 8 Березня дівчат - радянський пережиток і також неповага до тих, хто досі виборює права в усьому світі, в тому числі, в Україні", - йдеться у тексті петиції.

Зазначається, що вітання з цими святами насаджує стереотипи про те, що хлопці мають бути "мужніми, сильними, захисниками", а дівчата – "чарівними, ніжними та берегинями домашнього вогнища".

"Якщо департамент освіти видасть певні рекомендації не вітати одну стать в якийсь день, таким чином можна зрушити з місця цю багаторічну проблему", - підсумовується в тексті петиції.

Щорічно 14 жовтня ми вітаємо Героїв України, які відстоюють честь і свободу нашої країни. Це одночасно радісна і сумна подія, адже в цю дату ми вшановуємо пам'ять загиблих на фронті. Повна назва свята – День захисників і захисниць України, адже жінки теж захищають свободу України.

Це свято замінило День радянської армії 23 лютого, хоча деякі українці продовжують відзначати лютневу дату за звичкою. День захисника порадує нас додатковими вихідними днями - 14 та 15 жовтня.

Автор: Ольга Робейко