Подібним небезпечним захопленням вже кілька років страждають підлітки в інших країнах світу. А медики наголошують, що ніякого кайфу від подібного заняття діти не отримують.

В українських підлітків з'явилося нове небезпечне захоплення - сніфінг - діти заради лайків у соцмережах вдихають небезпечні для здоров'я газ для запальничок і освіжувачі повітря. У Дніпрі вже було зафіксовано перший смертельний випадок від такої "забави".

Як пише Obozrevatel, президент Всеукраїнського союзу парамедиків, лікар "швидкої" Ярослав Вус розповів, що в Першотравенську на Дніпропетровщині 15-річний хлопець вдихнув газ із балончика для заправки запальничок і одразу ж помер. А зробив він це заради того, щоб вразити своїх друзів.

"Ця "мода" до нас тільки прийшла. Останнім часом серед підлітків було популярно ковтати подушечки з рідиною для посудомийних машин, до цього вони ковтали но-шпу. А ось тепер нюхають газ. Все це вони роблять заради відео в Tik-Tok", – говорить лікар.

Медик зазначає, що насправді ніякого кайфу від газу люди не отримують: "Відбувається спазм, настає гіпоксія і затуманюється свідомість. Усе це може призвести до смерті".

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Особливо популярним сніфінг зараз є в окупованому Криму, де теж були зафіксовані смертельні випадки. Там ще в квітні двоє підлітків пили енергетики і дихали газом для запальничок – незабаром одному з них стало зле, лікарі не змогли його врятувати.

Подібним небезпечним захопленням вже кілька років страждають підлітки в інших країнах світу. Так, у лютому 2020 року в Австралії помер 16-річний хлопець, який під час вечірки у друзів вдихнув газ із балона для барбекю. Медики не змогли його врятувати.

"Основними складовими газу для запальничок є бутан й ізобутан. Коли ця суміш потрапляє в легені людини, то вона замінює собою кисень. В результаті у людини настає гіпоксія – нестача кисню. Підлітки відчувають ейфорію, у них відбувається зміна свідомості", – пояснює лікар-токсиколог Андрій Савченко.

Медик зазначає, що навіть невелика кількість такого газу може призвести до смерті, а постійне вдихання невеликих доз руйнує мозок.

"Людина відчуває кисневе голодування, це послаблює її розумові здібності, пам'ять, здатність концентруватися і призводить до деградації особистості", – каже лікар.

"Раніше захоплювалися клеєм, ацетоном, тепер газом. Мені дочка розповідала, що у них однокласники захоплюються такими речами. Тільки тепер ще знімають відео для Tik-Tok і збирають лайки", – каже мама 8-класниці з Києва.

Дійсно, газ для заправки запальничок – не єдина речовина, яку нюхають підлітки. У хід йдуть також освіжувачі повітря, фарби, які розпилюють у вигляді аерозолю, засоби для зняття лаку.

"Молоді люди вдихають шкідливі аерозолі. У декого це спричиняє галюцинації. Мої підопічні розповідали, що бачили інопланетян, фей. Однак у подібному стані людина здатна і на злочин. Або може стати жертвою злочину", – каже психолог Віктор Леоненко.

Психолог радить батькам звертати увагу на стан своїх дітей, адже виявити небезпечне захоплення складно. Газ не залишає запаху або якихось слідів. Ознакою токсикоманії може бути сама наявність у дітей запальничок і балончиків із газом для їхньої заправки. Але якщо дитина млява, або навпаки, сильно збуджена, її нудить або мучить спрага, то потрібно якомога швидше показати її лікарям.

Довідка УНІАН. Сніфінг - походить від англійського sniff - нюхати, вдихати. Це різновид токсикоманії - в цьому випадку підлітки вдихають побутовий газ. Якщо раніше були популярні пари бензину або клей, то тепер настала черга запальничок і туристичних балонів. У їх складі зазвичай стандартний набір - пропан, бутан, ізобутан. Ці гази вдихати практично так само легко, як і звичайне повітря. Тому підліток легко може надихатися, а організм не поставить йому для цього перешкод. При вдиханні ці гази витісняють кисень, що в результаті викликає в мозку гіпоксію - кисневе голодування. У результаті може виникнути короткочасна ейфорія.

Побічних ефектів теж вистачає - нудота, запаморочення, дезорієнтація, галюцинації. Навіть якщо подихати газом раз, це може серйозно нашкодити нервовій системі - нейрони вмирають, і людина просто втрачає розумові здібності. А якщо робити це постійно, може і мозок не відновитися, і здорова психіка теж. Але шкідливий не лише брак кисню: летючі речовини, що містяться в будь-який запальничці, теж зачіпають центральну нервову систему, порушуючи мікроциркуляцію крові і вбиваючи клітини.

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Автор: Вікторія Гордієнко