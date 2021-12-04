Правоохоронці з'ясували, що хлопчик гуляв з бабусею та засумував за мамою, тому пішов її шукати.

В Одесі заблукав 7-річний хлопчик, який ввечері пішов на пошуки мами. Додому дитину вже повернули патрульні.

Як повідомили у патрульній поліції Одеської області, близько 22.00, під час оформлення ДТП на розі вулиць Осіпова - Троїцька, патрульні помітили хлопчика, який був без нагляду дорослих. Згодом правоохоронці з'ясували, що його звати Михайло, йому 7 років, він гуляв з бабусею та засумував за мамою. Тому хлопчик пішов її шукати та заблукав. Інспектори відвезли його додому.

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"Шановні батьки, якщо ви маєте малолітніх дітей, ніколи не залишайте їх без нагляду. Адже ви відповідаєте за їх життя та здоров’я!", - закликали патрульні.

Нагадаємо, у Запоріжжі троє молодиків влаштували недитячі забавки заради популярності у мережі. Вони намагалися викрасти дитину, фіксуючи процес на відео.

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Автор: Вікторія Гордієнко