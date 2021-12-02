Україна отримала катери безкоштовно в рамках програми з надання військової допомоги.

Американські патрульні катери, які минулого тижня прибули в Україну, вийшли в Одеську затоку. Це перший їх вихід в море.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

США передали судна безкоштовно, щоб зміцнити морську безпеку України. Вони отримали нові назви - "Суми" та "Фастів".

Читайте такожПапа Римський може найближчим часом відвідати УкраїнуЇх оглянули та підготували до виходу з гавані в затоку під прапорами України. На катерах знаходяться українські екіпажі, які пройшли в США спеціальний курс додаткової підготовки.

Крім того, в Балтіморі готують ще одне судно. Його також передадуть Україні. Це буде вже п'ятий катер.

Нагадаємо, що катери передали Україні в рамках військової допомоги від США

Військова допомога США

10 жовтня в рамках реалізації надання додаткової допомоги безпеки від уряду США Збройним Силам України за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США, в Україну прибули вантажі міжнародної технічної допомоги. В рамках цієї допомоги Україна отримає медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння і засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів.

На початку вересня 2021 року в рамках робочого візиту Зеленського до США було підписано рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства між Міністерствами оборони України та США та Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки.

Всього починаючи з 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

18 жовтня в Україну прибула друга партія вантажу і, звичайно ж, це не так.

22 жовтня прибула третя і заключна партія додаткової міжнародної військової допомоги від уряду США на 60 мільйонів доларів.

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Автор: Анастасія Горбачова