Школяр, якого намагалися викрасти горе-блогери, провів у лікарні понад тиждень.

Троє молодиків у Запоріжжі влаштували недитячі забавки заради популярності у Мережі. Вони намагалися викрасти дитину, фіксуючи процес на відео.

Про це йдеться у сюжеті каналу 2+2.

Жертвою горе-блогерів став 12-річний Тимур. Шестикласник якраз повертався зі школи. Хлопці почали примушувати його сісти до автівки, але дитині вдалося втекти від переслідувачів та сховатися у магазині.

Читайте такожУ Львові патрульні розважали замкнену в машині дитину мультиками: з'явилося курйозне відеоЮнаки фільмували спробу викрадення школяра, щоб потім похвалитися фоловерам новою розвагою: їздити по селах та викрадати дітей.

На щастя, хлопчику вдалося зателефонувати батькам. Дорослі негайно викликали поліцію. Молодиків затримали й почали оформлювати інцидент. Раптово втрутився працівник з поліції міста і почав радити блогерам та їхнім батькам, що говорити. Свідок розповів, що авто юнаків взагалі прибрали з місця подій.

За словами матері хлопчика, її син не зміг самотужки впоратися зі стресом, тому понад тиждень перебував у лікарні.

За словами юриста, наразі готуються заяви до суду щодо бездіяльності органу досудового розслідування. У поліції кажуть, що оформили інцидент у межах закону. Молодики не перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Фігуранти пояснили, що начебто хотіли продемонструвати, наскільки легко викрасти дитину. За це їм загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькій області до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який роками катував та ґвалтував своїх дітей. Донька засудженого навіть намагалася вкоротити собі віку.

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Автор: Марта Гичко