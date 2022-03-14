Також міністр розповів, як саме в умовах війни працює нова система заочної реєстрації шлюбів з військовими.

Наразі в Україні скасовано плату за реєстрацію шлюбу, народження, смерті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

"Зараз процедури максимально спрощені. Ми за всі дії, які виконують ДРАЦСи (Державна реєстрація актів цивільного стану - УНІАН), прибрали плату. Зараз, на жаль, не всі ІТ-системи працюють, щоб ми забезпечили дистанційну реєстрацію, тому краще завітати в ДРАЦС", - сказав він.

Окрім того, урядовець розповів, як саме в умовах війни працює нова система заочної реєстрації шлюбів з військовими: "Один з подружжя, який не воює, перебуває у ДРАЦСі і подає заяву. Згоду військовослужбовця посвідчує командир відповідного військового підрозділу шляхом складання акту. Потім така згода військовослужбовця буде передана у відповідний відділ ДРАЦСу, який зареєструє у відповідному реєстрі шлюб і видасть відповідне свідоцтво про одруження".

У випадку, коли обоє наречених воюють, зареєструвати шлюб може командир військового підрозділу особисто. А якщо військовий поранений та перебуває у шпиталі, його згоду посвідчує керівник відповідного медичного закладу, додав міністр.

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