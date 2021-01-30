За ґратами опинилися сім затриманих. Їм готують звинувачення в спробі вбивства.

Прокуратура Парижа почала судове розслідування побиття українського підлітка в Парижі неподалік Ейфелевої вежі.

Читайте такожЗеленський відреагував на жорстоке побиття 14-річного українця у ПарижіЯк повідомляє ТСН з посиланням на BFMTV, прокуратура почала наступну стадію розслідування. Затриманим, які опинилися під вартою, готують звинувачення у спробі вбивства, злочинній змові з метою вчинення злочину, груповому пограбуванні та насильстві.

За гратами опинилися сім затриманих, один з яких неповнолітній. Крім того, двоє неповнолітніх поміщені під судовий нагляд.

Побиття українського підлітка в Парижі: деталі

Побиття українця в Парижі сталося 15 січня неподалік Ейфелевої вежі. 15-річний Юрій з друзями повертався з коледжу, коли на них накинулася група невідомих. З металевими палицями і бітами вони атакували студентів.

В даний час потерпілий хлопець знаходиться в лікарні.

Всього в рамках цієї справи під варту взяли дванадцять осіб (одинадцять неповнолітніх і один дорослий).

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Автор: УНІАН