Зокрема, лікарі планують розпочати процес виведення 14-річного українця зі штучної коми для подальшої реабілітації.

В ході реабілітації жорстоко побитого у Парижі біля Ейфелевої вежі українського юнака спостерігається позитивна динаміка, але його стан залишається і надалі тяжким.

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Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко у Twitter.

"Обнадійливі новини про українського юнака Юрія. Як повідомив під час зустрічі з консулом завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка. Лікарі планують розпочати процес виведення зі штучної коми для подальшої реабілітації. Бажаємо швидкого одужання!" - написав Омельченко.

Побиття 14-літнього українця в Парижі

За даними української громади, у Парижі жорстоко побили 14-літнього українця, який у тяжкому стані перебуває у реанімації. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі УНІАН повідомив, що посольство звернулося до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця.

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Автор: Віталій Саєнко