Волонтери після звільнення Бородянки від російських окупантів змогли нарешті потрапити на територію місцевого притулку.

У притулку для тварин у Бородянці Київської області, тривалий час окупованій російськими загарбниками, вижило лише 150 собак з майже 500.

Про це повідомляє гуманістичний рух за права тварин UAnimals.

"Учора, 1 квітня 2022 року, щойно Бородянка була звільнена від окупантів, двоє волонтерів змогли потрапити до притулку. ... Сьогодні волонтери вирушили до притулку, аби забрати найтяжчих собак, а також нагодувати решту тих, хто вижив. Загалом із 485 вижило лише 150", - розповіли зоозахисники.

Зазначається, що у притулку з початку війни тварини залишилися закритими у вольєрах без їжі та води. Весь цей час керівництва на території притулку не було, і в порятунку тварин його представники участі не брали.

"На щастя, частина собак вижила, хоч і перебуває у тяжкому стані. ... 27 тварин у найтяжчому стані вивезли на лікування до приватних клінік", - йдеться в повідомленні.

В організації подякували волонтерам і повідомили, що перерахують 50 тис. грн винагороди за порятунок тварин з Бородянського притулку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові пожежники прихистили кролика, врятованого зі зруйнованого окупантами будинку.

А під Києвом волонтери рятували тварин з приватного зоопарку.

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