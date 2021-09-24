Відкрито кримінальну справу за статтею про хуліганство.

Харківські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом гри на скрипці на даху тролейбуса.

Курйозний інцидент трапився сьогодні вранці на Московському проспекті в Індустріальному районі міста.

"Правопорушник не встиг зайти до тролейбуса, коли зачинились двері, тому вирішив вдертися на дах. Грав на скрипці задля привернення уваги водія. Водій зупинив тролейбус і викликав наряд поліції", - розповіли в прес-службі обласного управління Національної поліції.

"Пасажира" запросили до відділку, встановили його особу й опитали. Це 25-річний мешканець Харкова. Тепер йому загрожує покарання у вигляді штрафу чи обмеження волі.

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"Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. Призначено експертизу, слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, подібний "концерт" закінчився досить швидко, а "артиста" стусанами зігнали з тролейбуса.

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Автор: Юрій Годован