Концерт закінчився досить швидко, а артиста стусанами зігнали з тролейбуса.

У Харкові ранок для пасажирів одного з тролейбусів почався весело. Так, молодий чоловік зі скрипкою в руках застрибнув на дах транспортного засобу і влаштував концерт.

Відео "виступу" оприлюднили очевидці в Telegram-каналі Харьков 1654.

"Скрипаль заскочив на дах тролейбуса і почав грати на скрипці. Пропонував роздати автографи пасажирам", - йдеться у підписі до відео.

Концерт закінчився досить швидко, а артиста стусанами зігнали з тролейбуса.

"Чи то пранк, чи ТікТок-ер, чи просто ідіот - скоро дізнаємося", - наголосили автори відео.

Нагадаємо, нещодавно, як писав УНІАН, у Рівному дівчина роздяглася до купальника і продефілювала прямо в тролейбусі.

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Автор: Вікторія Гордієнко