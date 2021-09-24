У Харкові ранок для пасажирів одного з тролейбусів почався весело. Так, молодий чоловік зі скрипкою в руках застрибнув на дах транспортного засобу і влаштував концерт.
Відео "виступу" оприлюднили очевидці в Telegram-каналі Харьков 1654.
"Скрипаль заскочив на дах тролейбуса і почав грати на скрипці. Пропонував роздати автографи пасажирам", - йдеться у підписі до відео.
Концерт закінчився досить швидко, а артиста стусанами зігнали з тролейбуса.
"Чи то пранк, чи ТікТок-ер, чи просто ідіот - скоро дізнаємося", - наголосили автори відео.
Нагадаємо, нещодавно, як писав УНІАН, у Рівному дівчина роздяглася до купальника і продефілювала прямо в тролейбусі.