В'язень Кремля Шумков 24 грудня повернеться в Україну – Денисова

Військовослужбовця Чорнобаївської військової частини в серпні 2017 року викрали спецслужби РФ на адмінкордоні, його тримали у виправній колонії в Тверській області.

Громадянин України Олександр Шумков 24 грудня повертається в Україну з російської в'язниці. Про це в Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Читайте такожУ Києві пройшла багатотисячна акція за звільнення бранців Кремля (відео) "24 грудня з російської в'язниці на Батьківщину повертається Олександр Шумков", - написала вона. Викрадення Шумкова та російський полон У "Правом секторі" в серпні 2017 року повідомили, що військовослужбовця Чорнобаївської військової частини № 4067 Шумкова викрали спецслужби РФ на адмінкордоні між Херсонською областю і тимчасово окупованих Кримом.

24 серпня 2017 року суд у Брянській області РФ заарештував Шумкова на 15 діб за нібито невиконання вимоги правоохоронця надати для огляду особисті речі.

На початку вересня 2017 року справу проти Шумкова було перекваліфіковано. Згідно з фабулою справи, Шумков "довгий час" нібито був охоронцем на той час лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша.

У грудні 2018 року Шумкова засудили до 4 років колонії загального режиму за звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 282.2 КК РФ ("Участь у діяльності екстремістської організації"), у зв'язку з нібито членством в забороненому в Росії "Правому секторі".

Шумков утримується у виправній колонії №4 у місті Торжок Тверської області РФ.

14 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування через систематичні порушення адміністрацією колонії його прав і посилення на нього психологічного тиску, а також з вимогою до Росії припинити "шантаж з використанням політв'язнів" на переговорах ТКГ у Мінську і в "нормандському" форматі. Крім того, Шумков вимагав від уповноваженого з прав людини в РФ Москалькової відповісти на його запити про порушення прав у СІЗО.

22 жовтня після погіршення стану здоров'я через голодування Шумкова вивезли з колонії до лікарні.

У листопаді 2019 року родичі політв'язня і правозахисники повідомили, що під час перебування у тюремній лікарні у Торжку Шумкову робили ін'єкції невідомої речовини, можливо, психотропної, оскільки після цього у нього різко змінився психічний стан.

11 грудня Шумков у листі повідомив, що співробітники ФСБ намагалися змусити його стати секретним свідком у справі проти іншого громадянина України Ігоря Пірожка, відомого під псевдонімом "Роман Чирка", який у квітні був затриманий за нібито підготовку до "ведення партизанської війни проти Росії".

У лютому та березні 2020 року Шумков неодноразово заявляв, що російські правоохоронці погрожують йому вбивством.

1 листопада тітка незаконно засудженого українця Людмила Шумкова заявила, що напередодні ввечері співробітник колонії у Торжку завдав Шумкову тілесних ушкоджень для провокації з метою відкриття ще одної кримінальної справи проти нього. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Надя Пришляк

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