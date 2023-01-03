Польська влада була дуже незадоволена тим, що в Україні Бандеру вважають одним з національних героїв.

Прес-служба Верховної Ради видалила з Twitter пост, присвячений річниці народження Степана Бандери, на прохання польської сторони. Про це розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик в коментарі PAP.

Відзначається, що в неділю, 1 січня, в 114-ту річницю народження Бандери, в Twitter Верховної Ради з'явився пост з фотографією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під портретом лідера ОУН. Там же була наведена одна з цитат Бандери.

Ця публікація викликала різке невдоволення в Польщі. У понеділок відбулася розмова між головами урядів двох країн, після чого пост про Бандеру зник з Твіттера Верховної Ради.

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"Це знак того, що українці прислухалися до нашого голосу. Хочу дати зрозуміти, що з боку польської держави неприйнятне вшанування Степана Бандери, ідеолога українських націоналістів, який убив десятки тисяч поляків на Волині", – заявив Муларчик.

Ставлення поляків до Степана Бандери

У 1930-х роках Степан Бандера став одним з лідерів українського національно-визвольного руху на територіях України, що входили до складу тодішньої Польщі. Бандера брав участь у силових акціях проти польської влади, за що в 1936 році був засуджений на довічне ув'язнення.

Після захоплення Польщі німецькими військами Бандера опинився на волі, але в 1941 році вже німці відправили його в концтабір за спроби відновити незалежність України. До 1944 року Бандера перебував в ув'язненні і ніяк не міг ні особисто брати участь, ні керувати українськими повстанцями у Волинській трагедії 1943 року.

Однак у сучасній Польщі фігуру Бандери прийнято ототожнювати з усім антипольським рухом 30-40-х років і покладати на нього провину за все, що в Польщі вважають "страшними українськими злочинами".

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