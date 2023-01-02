Моравецький наголосив, що Польща негативно ставиться навіть до згадки Бандери.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що поговорить з українським колегою Денисом Шмигалем про Степана Бандеру.

За словами Моравецького, Польща вкрай критично ставиться до будь-якого прославлення лідера ОУН (б), пише PAP.

На прес-конференція польського прем'єра попросили прокоментувати публікацію в акаунті Верховної Ради фотографії головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на тлі портрета Бандери. Пізніше пост видалили.

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"Ми вкрай критично, дуже-дуже негативно ставимося до будь-якого прославлення або навіть до згадки Бандери", – наголосив Моравецький.

Він сказав, що "тут не може бути нюансів", і анонсував порушення цього питання у своїй наступній розмові зі Шмигалем. Водночас польський прем'єр назвав Бандеру "ідеологом злочинних часів, часів війни", коли сталися "ці страшні українські злочини".

Степан Бандера

Як відомо, 1 січня відзначався день народження Степана Бандери.

В одному з останнім опитувань "Рейтингу", українці віднесли поета Тараса Шевченка, президента України Володимира Зеленського та керівника Організації українських націоналістів Степана Бандеру до п'ятірки найвидатніших українців усіх часів.

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