Биків, з яких роблять одні з найдорожчих стейків, вирощують в спеціальних умовах.

В одному з японських кафе Києва подають сендвіч вартістю у 2200 гривень. Ціна обумовлена тим, що в його склад входить спеціальна яловичина.

Відповідна позиція вказана в меню закладу.

У сендвіч входить стейк з японської мармурової яловичини вагю класифікації А5, який коштує чималих грошей. Вважається, що це м'ясо настільки ніжне, що буквально тане в роті.

Для того, щоб домогтися такого результату в Японії биків цієї породи вирощують в особливих умовах: роблять масаж, включають музику та дають саке на обід.

Шеф-кухар Антон Васильєв у коментарі НВ, підтвердив вартість страви. За його словами, сендвіч має попит.

Блюдо складається з білого хліба, свіжої капусти, домашнього соусу тонкацу з яблуками, морквою та цибулею, а також стейка вагю. В середньому в Києві 100 грамів такого м'яса обійдеться в 700-800 гривень.

Як раніше повідомляв УНІАН, у США приготували найдорожчу в світі картоплю фрі. Порція "делікатесу" обійдеться в 200 доларів.

Спочатку шеф-кухар бланшував картоплю в шампанському преміум класу і спеціальному оцті, після чого його двічі смажили в гусячому жирі при різних температурах, щоб досягти ідеальної хрусткої скоринки.

Автор: Анастасія Горбачова