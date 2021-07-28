Одна порція картопляного "делікатесу" обійдеться в 200 доларів.

У США приготували найдорожчу у світі картоплю фрі. Порція "делікатесу" обійдеться у 200 доларів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Найдорожчу картоплю фрі приготували в одному з елітних ресторанів Нью-Йорка. Процес приготування кулінарного шедевра складається з трьох етапів.

Спочатку шеф-кухар бланшував картоплю в шампанському преміум класу і спеціальному оцті, після чого його двічі смажили в гусячому жирі при різних температурах, щоб досягти ідеальної хрусткої скоринки. Перед подачею картоплю полили трюфельним маслом, посипали сиром, їстівним золотом, а також подали спеціальний соус.

Ресторан не вперше б'є кулінарні рекорди. Раніше тут приготували найбільший весільний торт, найдорожче морозиво і бургер.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Северинівській громаді у Вінницькій області спекли найбільший в Україні малиновий пиріг.

Рекорд встановили під час обласного фестивалю "Малина Фест". Для приготування 18-метрового малинового пирога, який потрапив до Книги рекордів України, використовували 60 кілограмів борошна, 80 яєць, 17 кілограмів цукру, 12 кілограмів свіжих ягід малини та малиновий джем.

Автор: Анастасія Горбачова