52,8% працевлаштованих у Польщі українців вже опановують польську мову.

Понад 85% українців, які виїхали від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і перебувають в Польщі, уже вчать або будуть вчити польську мову.

Про це УНІАН повідомили в аналітичному центрі міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

Зазначається, що 52,8% працевлаштованих у Польщі українців вже опановують польську мову, щоб згодом отримати там висококваліфіковану роботу. 35% респондентів планують навчання найближчим часом, у той час, як 12,2% стверджують, що для того, аби забезпечити себе гідним рівнем життя у Польщі, їм достатньо знань рідної мови.

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При цьому від початку літа цього року у Польщі діють державні програми із забезпечення безплатних курсів польської мови для всіх біженців з України, що фінансується польським Фондом праці.

"Середня зарплата навіть на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці у Польщі, становить 28-32 тис. грн на місяць. Це приблизно у двічі більше, ніж в Україні. Разом із тим поляки готові запрошувати українців також на висококваліфіковані позиції, де ця позначка може значно зрости. Головний бар’єр, що відділяє освічених українців від достойної роботи за межами України, - це знання іноземних мов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у першу чергу серйозно вивчати польську мову почали саме ті українці, які не планують ще принаймні півроку-рік повертатися в Україну. Адже окрім перспективи отримати достойну роботу, доводиться щодня зіштовхуватися з ситуаціями, де мова має значення на побутовому рівні.

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабної війни в Україні найбільше українських біженок з Дніпропетровщини знайшли роботу в Польщі - 11,5% працевлаштованих.