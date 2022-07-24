Найменше шукали роботу в Польщі українські жінки із безпечніших областей Західної України.

Після початку повномасштабної війни в Україні найбільше українських біженок з Дніпропетровщини знайшли роботу в Польщі - 11,5% працевлаштованих.

Про це свідчать дані аналізу проведеного аналітичним центром Gremi Personal на основі працевлаштування 2387 жінок після 24 лютого.

У п'ятірку областей-лідерів входять також Запорізька, Харківська, Донецька та Херсонська області - регіони України, які найбільше страждають від війни або частково окуповані.

Найменше шукали роботу в Польщі українські жінки із безпечніших областей Західної України - Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, тощо.

Пік працевлаштування українських біженок співпав з початком "високого" туристичного сезону в Польщі. В червні на 20% більше жінок шукали роботу порівняно з травнем. Одна з причин - економічна: жінки мають працювати, якщо хочуть залишитися в Польщі, а також утримувати родину, поки чоловіки воюють або не мають можливості заробляти в Україні. Водночас втричі зросла кількість вакансій для жінок - в сфері обслуговування, на підприємствах харчової промисловості та логістиці, де можна заробляти без знання мови і не маючи досвіду.

Українці в Польщі: що відомо

Експерти відзначають збереження тенденції міграції з України від моменту вторгнення Росії у 2014 році. Це змінило географію виїздів до Польщі. Найбільше мігрантів – біля 60% - їхали з центральних та східних регіонів України, коли ще 3-4 роки до війни переважно виїжджали українці із західних областей. Натомість, якщо протягом 8 років головним фактором міграції для 80,6% українців був економічний (до Польщі їхали працювати через вищі, ніж в Україні зарплати), то зараз - в активну фазу повномасштабної війни - це фактор безпеки.

Як повідомляв УНІАН, тепер українці можуть подорожувати країнами Шенгену з цифровими польськими документами.