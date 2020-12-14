Після публікації повного тексту рішення суду воно буде оскаржене в касаційному порядку.

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги водія програми «Схеми» Бориса Мазура на рішення Печерського районного суду за його позовом проти колишнього народного депутата та екс-заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це повідомляє Радіо Свобода із зали суду.

У серпні Печерський райсуд відмовив Мазуру в задоволенні позову про захист права на приватність і відхилив прохання зобов’язати Портнова видалити з публічного простору його персональні дані.

Після публікації повного тексту сьогоднішнього рішення Київського апеляційного суду з мотиваційною частиною воно буде оскаржене у касаційному порядку.

«Суд створює небезпечну практику, через яку може бути поширена персональна інформація будь-якої особи як спосіб захисту своїх прав, хоча закон каже, що таке поширення є незаконним, і воно дозволяється тільки у виняткових випадках. Тепер на основі цього рішення будь-яка особа може поширювати персональні дані особи, і вважати, що такий спосіб захисту є законним і відповідає принципам співмірності і розумності», – заявила адвокат Мазура, керівник юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси Оксана Максименюк.

Рішення на користь Андрія Портнова ухвалила колегія суддів Апеляційного суду міста Києва у складі Ганни Крижанівської, Максима Оніщука та Вікторії Шебуєвої.

Портнов проти "Схем": що відомо

6 листопада 2019 року поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України після звернень про тиск Портнова на журналістів програми журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший), яка працювала над підготовкою матеріалу про нього.

Зокрема, Портнов виклав у своєму Телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готувала розслідування щодо впливу та зв’язків екс-посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого - захищена законом інформація: повні паспортні дані і домашня адреса водія, номери його автомобіля, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

Як наголошувалося в заяві Радіо Свобода, згодом Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією їхньої персональної інформації, а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби". Він також не виключив стеження за співробітниками редакції "Схем".

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Автор: Юлія Петриченко