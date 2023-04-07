Прокремлівський посіпака ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Олександра Лазарєва, який допомагає агресору у війні проти України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Віктора Медведчука, Євгена Мураєва та Анатолія Шарія.

Зазначається, що сам Лазарєв безпосередньо займався "розкруткою" медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі України.

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Для цього, як поінформували в спецслужбі, він був частим "гостем" в ефірах підсанкційних каналів "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" і "Russia today".

"У своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику Москви і називав бойові дії на сході України "громадянською війною". Втім, після 24 лютого 2022 року Лазарєв приховано виїхав за кордон. Згодом він прибув на територію окупованого Криму та долучився до найближчого оточення очільника окупаційної влдаи Сергія Аксьонова, якому допомагає у проведенні ворожих інформкампаній на півострові", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Тривають комплексні заходи для притягнення прокремлівського посіпаки до відповідальності.

Справа проти Медведчука

11 травня 2021 року тодішній генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в тимчасово окупованому Криму.

21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на 215 захисників України, які перебували у російському полоні. Козак перебуває у розшуку.

13 січня 2023 року Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака і Рената Кузьміна.

Цих осіб позбавлено депутатських мандатів у зв’язку з припиненням їхнього громадянства України відповідним указом президента Володимира Зеленського.

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