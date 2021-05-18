У Держприкордонслужбі відреагували на інцидент з українською туристкою та її дітьми, котрі викинули закордонні паспорти, бо їх не випустили з країни.
Зокрема, в коментарі УНІАН речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що інцидент трапився в аеропорту Харкова 17 травня, звідки українка разом з двома своїми дітьми, які не досягли 16-річного віку, планувала відлетіти до Стамбула.
"Згоди на виїзд дітей за кордон від їхнього батька жінка не мала. Вона пояснила, що батько дітей іноземець. В такому випадку прикордонники не вимагають згоди, однак це має підтверджуватися записом про батька у свідоцтві про народження дитини. Його жінка також не пред’явила", - пояснив він.
За словами Демченка, після отримання відмови в перетині кордону жінка покинула лінію паспортного контролю, однак свого невдоволення прикордонникам вона не висловлювала.
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Речник ДПСУ зазначив, що минулоріч 1000 дітей не змогли виїхати з України через відсутність нотаріально посвідченої згоди одного з батьків, а з початку цього року – 380.
Він закликав громадян належно ставитися до подорожей і уважно вивчати умови перетину кордону.
Скандал з паспортами: що сталося
Раніше у мережі з'явилося відео з розсердженою туристкою та її дітьми, котрі викинули закордонні паспорти, бо їх не випустили з країни. Відео жінка розмістила Instagram. Наразі її сторінка закрита.
«Ми сьогодні не полетіли до Стамбулу за певних причин українського законодавства, грьобаного, бл*ть. В Україні – офігенні закони, дякуємо, що ми сьогодні двічі купували нові квитки. Полетіли», – відповіла жінка.
Після чого вона викинула свій паспорт у траву. Діти поряд повторили дії за дорослою.
«Україно, іди-но ти в ж*пу», – сказала дівчинка і теж викинула документ. Жінка мешкає у Дружківці Донецької області.
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