У МЗС заявили, що такими діями Росія порушує міжнародне право

Міністерство закордонних справ України закликало Росію припинити військовий призов в окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Уряд висловив рішучий протест і такі дії розцінює як військовий злочин. У МЗС також заявили, що такими діями Росія порушує міжнародне право, зокрема Четверту Женевську конвенцію.

Призов в окупованому Криму

З початку окупації російські правоохоронні органи порушили проти кримчан понад 200 кримінальних справ за відмову служити в армії РФ. У березні цього року було відкрито 12 нових кримінальних справ та винесено 7 нових вироків.

Станом на листопад 2020 року від початку анексії Криму до лав російської армії було призвано понад 25 тис. жителів півострова, і ще окупанти планували призвати понад 2,5 тис. до кінця минулого року.

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Автор: Олег Давигора