Великий затор тягнеться від в'їзду до Києва на Житомирському шосе через проспект Перемоги.

Станом на 9 ранку п'ятниці, 12 березня, ситуація з дорожнім рухом у Києві ускладнена.

Читайте такожСьогодні Київ накриє сильний снігопадЗа даними Google Maps, зокрема, затори спостерігаються на проспекті Перемоги, проспекті Любомира Гузара, вулиці Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Олени Теліги, вулиці Автозаводській, проспекті Бандери, проспекті Лобановського, проспекті Миколи Бажана, проспекті Шухевича, вулиці Центральній, вулиці Братиславській.

Окрім того, на Індустріальному шляхопровіді в місці проведення ремонтних робіт (у бік центру) застряг тролейбус, що також ускладнює рух транспорту.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвий рецепт столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них. Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день. Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу. Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця - задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: Катерина Комолова