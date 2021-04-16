У п'ятницю вранці, 16 квітня, в Києві ускладнено рух на мостах, основних магістралях та деяких прилеглих до них вулицях. На дорогах спостерігаються численні затори.
Про це свідчать дані сервісу Google Maps.
Ситуація на мостах у Києві
Читайте такожЛокдаун 2.0. Як владі для висновків року не вистачилоНа мостах у Києві з ранку традиційно утворилися затори.
«Тягучки» різної щільності спостерігаються на Північному, Дарницькому мостах, на мосту Метро мосту Патона. Особливо складна ситуація на Південному мосту.
Ситуація на правому березі в Києві
Також традиційно безліч пробок з ранку утворилося в центрі Києва.
Зокрема, загрузнути в багатокілометрових пробках можна на Набережному шосе, проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери, на Кільцевій дорозі, а також на вулицях Богатирській, Набережно-Хрещатицькій.
Ситуація на Лівому березі в Києві
Як і завжди, на лівобережному масиві спостерігається менше заторів.
Ускладнено рух на основних магістралях - на Дарницькому шосе, проспекту Соборності, Броварському проспекту та прилеглих до них вулицях.
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