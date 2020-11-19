Води у водосховищах залишилося вкрай мало.

Глибина посухи, яка прийшла в окупований Крим, перевершила всі очікування. Води у водосховищах залишилося вкрай мало.

Читайте такожУкраїна готова розгорнути гуманітарні табори біля кордону з Кримом через COVID-19Про це в ефірі "Радіо Крим" заявив Директор з виробництва ГУП РК "Вода Криму" Ігор Данилович.

"Глибина посухи, яка спіткала наш Крим, вона перевершила всі очікування. Тут і ми - організація, яка експлуатує ці мережі, і наука, і все населення Сімферополя, всі, звичайно, не очікували, що настільки буде посуха", - сказав він.

На сьогодні основними джерелами водопостачання Сімферополя є Аянське, Сімферопольське і Партизанське водосховища.

"Сьогодні при проектному обсязі 36 млн Сімферопольського водосховища залишилося 4,900. Партизанське - 34 млн проектного, залишилося 5 млн кубів. І в Аянському - 3,900 проектний обсяг. Залишилося всього лише 300 тисяч метрів кубічних", - повідомив Данилович.

Ситуація з водою в Криму

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Автор: Людмила Жерновська