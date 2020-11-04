У Міністерстві освіти та науки нагадують, що повернути кошти за пробне зовнішнє незалежне опитування можна лише до 1 грудня.
Читайте такожУ МОН розповіли, коли відбудеться основний етап вступної кампанії у 2021 роціЯк повідомляє прес-служба Міносвіти, кошти вже відшкодовані більш ніж 155 тисячам громадян.
Загальна сума повернених коштів становить 38 млн 141 тис. 510 грн – це 72,7% від суми, виділеної з фонду боротьби з COVID-19.
Повернення коштів здійснюється Міністерством освіти і науки спільно з «ПриватБанком» з 1 липня. Наразі кошти отримали 155 тис. 636 учасників, що становить 71,2% від загальної кількості.
Всі, хто ще не звернувся за відшкодуванням, мають 27 днів на врегулювання цього питання.
Пробне ЗНО та повернення коштів
- 2 червня Кабінет міністрів у зв’язку з погіршенням епідситуації скасував пробне ЗНО. Пробне ЗНО є добровільною та платною послугою для учасників.
- Вартість одного тестування становило від 138 до 150 грн залежно від регіону.
- 17 червня уряд затвердив порядок повернення коштів учасникам пробного ЗНО.
- На повернення коштів із фонду боротьби з COVID-19 виділено 52 млн 450 тис. грн.
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