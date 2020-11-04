Кошти вже відшкодували більш ніж 155 тисячам громадян.

У Міністерстві освіти та науки нагадують, що повернути кошти за пробне зовнішнє незалежне опитування можна лише до 1 грудня.

Читайте такожУ МОН розповіли, коли відбудеться основний етап вступної кампанії у 2021 роціЯк повідомляє прес-служба Міносвіти, кошти вже відшкодовані більш ніж 155 тисячам громадян.

Загальна сума повернених коштів становить 38 млн 141 тис. 510 грн – це 72,7% від суми, виділеної з фонду боротьби з COVID-19.

Повернення коштів здійснюється Міністерством освіти і науки спільно з «ПриватБанком» з 1 липня. Наразі кошти отримали 155 тис. 636 учасників, що становить 71,2% від загальної кількості.

Всі, хто ще не звернувся за відшкодуванням, мають 27 днів на врегулювання цього питання.

Пробне ЗНО та повернення коштів

2 червня Кабінет міністрів у зв’язку з погіршенням епідситуації скасував пробне ЗНО. Пробне ЗНО є добровільною та платною послугою для учасників.

Вартість одного тестування становило від 138 до 150 грн залежно від регіону.

17 червня уряд затвердив порядок повернення коштів учасникам пробного ЗНО.

На повернення коштів із фонду боротьби з COVID-19 виділено 52 млн 450 тис. грн.

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Автор: Вікторія Токарєва