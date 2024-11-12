Потреба у відновленні за прямими збитками, та за поточним курсом оцінюється близько 6,3 трильйона гривень

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила, що при нинішньому фінансуванні у 4 млрд грн на рік для повної компенсації за зруйноване і пошкоджене житло знадобиться 1575 років.

"Як наповнювати озеро чайною ложкою...Безперечно добре, що уряд таки знайшов можливість фінансування єВідновлення у 2025-му. Та погодьтеся: такий темп фінансування — це не вихід для розв'язання ситуації з виплатами, не кажучи вже про їх розширення на ТОТ", - написала вона у Facebook.

За її словами, у законопроєкті про держбюджет на наступний рік передбачено 4 млрд грн на реалізацію програми єВідновлення., що значна менше за реальні потреби програми. Кошти розподілять таким чином:

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3 млрд грн - на житлові сертифікати для тих, хто втратив своє житло;

1 млрд грн - на компенсації за пошкоджене майно.

Загалом з моменту старту програми у травні 2023 року було виплачено 15,9 млрд грн компенсації. Йдеться про 7 млрд грн на компенсації та 8,9 млрд грн на використані житлові сертифікати

"Щодо реальної картина збитків, то за даними Світового банку, прямі збитки, завдані Україні з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року склали 152 млрд доларів. Це включає не лише житловий фонд, але навіть без врахування 2024 року, потреба у відновленні за прямими збитками, та за поточним курсом оцінюється близько 6,3 трильйона гривень ", - підсумувала вона.

Відновлення житла

На початку року в Україні спростили отримання допомоги за програмою "єВідновлення". З лютого для припинення права власності на знищений об’єкт нерухомості достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, який можна отримати в нотаріуса чи у місцевій раді.

Нещодавно Шуляк заявляла, що держава не може дозволити собі виплачувати більші суми за житло, яке було пошкоджено внаслідок агресії РФ. Нині максимальна сума виплат за програмою "єВідновлення" становить 500 тисяч гривень за пошкоджений будинок та 350 тисяч гривень - за квартиру.

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