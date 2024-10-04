Житловий сертифікат "єВідновлення" можна використати для повного чи часткового покриття першого внеску іпотеки.

Уряд вніс зміни до умов програми "єОселя" у прифронтових областях з метою сприяння поверненню людей на деокуповані території. Про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо зміни до програми "єОселя", які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло, яке не старше 10 років", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що завдяки програмі "єОселя" вже 13 тисяч родин мають власне житло. Крім того, уряд ухвалив рішення, що житловий сертифікат "єВідновлення" можна використати, аби частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою "Оселя", що можна зробити в "Дії":

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"Цього тижня було виплачено 837 млн грн нашим громадянам за програмою "єВідновлення". Усього за час роботи програми "єВідновлення" понад 60 тис. українських родин отримали кошти на ремонт пошкоджених домівок".

За словами глави уряду, вже реалізовано понад 4 тисячі житлових сертифікатів на купівлю нового житла взамін зруйнованого.

Відновлення зруйнованого житла – останні новини

В "Дії" розширили можливості для власників зруйнованого під час війни житла. Тепер власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через "Дію".

На початку року в Україні спростили отримання допомоги за програмою "єВідновлення". З лютого для припинення права власності на знищений об’єкт нерухомості достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, який можна отримати в нотаріуса чи у місцевій раді.

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