За словами голови "Слуги народу", нардепи зроблять все можливе, щоб програма "єВідновлення" не була заморожена.

Держава не може дозволити собі виплачувати більші суми за житло, яке було пошкоджено внаслідок агресії РФ. Нині максимальна сума виплат за програмою "єВідновлення" становить 500 тисяч гривень за пошкоджений будинок та 350 тисяч гривень - за квартиру. Про це розповіла голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк в інтерв'ю "Укрінформу".

Вона зазначила, що станом на сьогодні погоджено заявки майже на 8 млрд гривень. Компенсації погодили виплатити понад 73 тисячам українських сімей, які вже отримали або отримають у майбутньому гроші на ремонт.

"Нагадаю, що максимальна сума виплат становить 500 тис. грн за будинок і 350 тис. грн за квартиру. На жаль, держава наразі не може дозволити собі виплачувати більше за пошкоджене житло", - зауважила Шуляк.

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Також голова партії "Слуга народу" підкреслила, що вже було видано понад 11 тисяч сертифікатів на 17,2 млрд гривень у межах компенсації за зруйноване житло. У середньому сума житлового сертифіката становить 1,6 млн гривень.

Водночас Шуляк прокоментувала інформацію про ймовірне призупинення програми "єВідновлення", адже в державний бюджет 2025 року не було закладено таких коштів.

За її словами, вона запропонувала Міністерству фінансів спрямувати на "єВідновлення" 10 млрд гривень, тоді як Мінвідновлення просило понад 40 млрд гривень.

Політик додала, що наразі бюджет готують до другого читання, попри те, що сума може бути меншою за заплановану, нардепи "зроблять усе можливе, щоб програма не була заморожена".

Інші соцвиплати для українців

Раніше військовий юрист Тарас Боровський пояснив, як проводяться виплати рідним загиблих українських захисників. За його словами, сім'я воїна не отримує одразу всі 15 млн гривень, адже ці кошти виплачуються впродовж 40 місяців.

Також експерт розповів, яка у людини може бути пенсія, якщо стаж роботи складає всього 15 років. За його словами, якщо в 65 років пенсіонер має хоча б 15 років страхового стажу, то він має право на мінімальну пенсію, а саме 2 361 гривень.

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