Правоохоронці провели огляд місцевості над станцією метро.

Правоохоронці провели огляд місцевості над станцією метро "Деміївська" та виявили тріщини й просідання ґрунту у зв'язку з протіканням води в тунелі київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Як зазначається у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, дослідження провели за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Йдеться про з'ясування обставин у кримінальному провадженні щодо "підтікання" станцій київського метро.

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"17 та 19 грудня 2023 року правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро "Деміївська". Виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку", - йдеться у повідомленні.

Так, зафіксовані результати огляду будуть скеровані до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічної експертизи, призначеної з метою встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська", а також причин виникнення аварійної ситуації.

В метро Києва затопило тунелі

Від 9 грудня рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" було повністю зупинено до завершення робіт, оскільки є підтоплення тунелю.

Директор департаменту транспорту Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор зазначав, що проблема існує на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська", оскільки на початку листопада тут були виявлені тріщини та просідання ґрунту, а пізніше через тріщини стала просочуватися вода.

Оскільки це могло призвести до обвалу, то було ухвалено рішення закрити декілька станцій "синьої" лінії метро.

17 грудня у соціальних мережах з'явилися фотографії, як неподалік колишнього Деміївського ринку під землю сповзають торгові павільйони.

Того ж дня у "Київському метрополітені" запевнили, що стан тунелю між "Деміївською", біля якої просів ґрунт, та "Либідською" контрольований.

У метрополітені зауважили, що просідання ґрунту поблизу "Деміївської" відбулося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки. Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд та контроль. Загалом із початку спостереження за ситуацією критичних змін фахівці не зафіксували.

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