Жінку госпіталізували до лікарні.

У Дніпрі рятувальники визволили жінку, яка просиділа у ванній кімнаті декілька днів.

Про це повідомляють у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області.

О 13:21 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у квартирі жінка застрягла рукою між трубами та не може вивільнитись. Про це повідомила її родичка.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що літня жінка, послизнувшись впала на підлогу в ванній кімнаті та застрягла рукою між металевими водопровідними трубами. З її слів, у такому стані вона перебувала протягом декількох діб.

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Постраждалу, 1946 року народження, з попереднім діагнозом "синдром тривалого стиснення та виснаження" госпіталізували до міської клінічної лікарні №16.

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Автор: Людмила Жерновська