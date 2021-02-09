Рятівники з’ясували, що на воді примерзло близько 15 лебедів.

На Львівщині рятувальники допомогли зграї лебедів, які на річці примерзли до льоду.

Читайте такожВ Австралії величезний крокодил виліз на пляж і на очах у дівчини з'їв двох акул (відео)Про це повідомляють у Сокальському відділенні Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

8 лютого на пункт зв’язку 22 державної пожежно-рятувальної частини двічі надходило повідомлення про те, що на річці Західний Буг примерзли лебеді на кризі. Рятівники з’ясували, що на воді примерзло близько 15 лебедів.

Щоб дістатися до птахів, бійці ДСНС за допомогою човна, багра та мотузки спустилися на кригу та почали пробивати до птахів дорогу.

Вони звільнили лебедів від пастки та випустили на воду. Двох з них, які дуже довго пробули на кризі, передали зоозахисникам.

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Автор: УНІАН