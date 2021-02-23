Під час штовханини у силовиків відбирають спецзасоби. Деякі з відібраних шоломів підпалили.

Між учасниками акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка та поліцією час від часу спалахують сутички, громадяни намагалися прорватися крізь щільний кордон силовиків та потрапити до Офісу президента.

Читайте такожУ Харкові учасники акції на підтримку Стерненка перекривали дорогу (фото)

Демонстранти кидали у поліцію сніжки та петарди, натомість правоохоронці застосували сльозогінний газ. Як пише ТСН, відомо щонайменше про 10 затриманих громадян. Своєю чергою, Киев сегодня пише про постраждалих з боку демонстрантів.

На територію ОП копи мітингувальників не пропускають, оскільки бояться, аби протестувальники не пошкодили різдвяне містечко.

Під час штовханини у силовиків відбирають спецзасоби. Деякі з відібраних шоломів підпалили.

Вирок Стерненку

Сьогодні, 23 лютого, Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його й іншого обвинувачуваного у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.187 (розбій) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) УКУ, а покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст.146 вже минув строк притягнення до кримінальної відповідальності. Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 і призначили аналогічний строк ув'язнення.

Справа Стерненка: що відомо

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводились на підставі заяви громадянина Сергія Щербича про викрадення з метою заволодіння його грошовими коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами і відправили в СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН