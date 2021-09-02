Фонтан відкрили тільки вчора.

У Києві водій вантажівки заїхав на конструкцію нового фонтану на Арсенальній площі. Машина провалилася під землю.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Оновлену площу відкрили тільки вчора ввечері. Вранці водій привіз бутельовану воду в одну з установ. Він повинен був зупинитися біля воріт і занести її, але прийняв рішення під'їхати ближче.

Автомобіль пошкодив покриття фонтану, також зараз фахівці перевіряють стан форсунок.

За словами Кличка, інвестор проекту пообіцяв відновити фонтан вже до кінця тижня. Мер вважає, що водій вантажівки повинен компенсувати всі збитки.

Нагадаємо, що раніше два авто влаштували дрифт на Софійській площі і залишили після себе кілька темних кіл. Орієнтовно розмір заподіяної шкоди оцінюють у 50 тис.гривень.

Автор: Людмила Жерновська