Будматеріали могли розчавити людей, на щастя, ніхто не постраждав.

У Харкові сталася ДТП, яку вже порівняли з аварією у легендарному фільмі "Пункт призначення". З кузова вантажівки прямо на ходу почали випадати піноблоки.

Інцидент стався в районі Кузинського моста, повідомляють у Telegram-каналі "ТРУХА Харків".

Момент, коли з вантажівки почали випадати будівельні матеріали, потрапив на відео. На ньому можна помітити що піноблоки були закріплені, проте під час повороту з бокової частини кузова вони усе одно вилетіли.

Піноблоки падали прямо на дорогу. На щастя, поряд з вантажівкою не було інших машин та людей. Водій, який їхав ззаду, тримав дистанцію, тому і не постраждав.

Читайте також34-річна українка скоїла самогубство в Італії – ЗМІЯкби під час інциденту з піноблоками на зустрічній смузі їхала машина, аварії було б не уникнути. Важкі будматеріали могли розбити лобове скло та травмувати людей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Харкові блискавка влучила в тролейбус, через це сталася пожежа.

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Автор: Поліна Кузенко