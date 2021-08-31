У Харкові сталася ДТП, яку вже порівняли з аварією у легендарному фільмі "Пункт призначення". З кузова вантажівки прямо на ходу почали випадати піноблоки.
Інцидент стався в районі Кузинського моста, повідомляють у Telegram-каналі "ТРУХА Харків".
Момент, коли з вантажівки почали випадати будівельні матеріали, потрапив на відео. На ньому можна помітити що піноблоки були закріплені, проте під час повороту з бокової частини кузова вони усе одно вилетіли.
Піноблоки падали прямо на дорогу. На щастя, поряд з вантажівкою не було інших машин та людей. Водій, який їхав ззаду, тримав дистанцію, тому і не постраждав.
Читайте також34-річна українка скоїла самогубство в Італії – ЗМІЯкби під час інциденту з піноблоками на зустрічній смузі їхала машина, аварії було б не уникнути. Важкі будматеріали могли розбити лобове скло та травмувати людей.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Харкові блискавка влучила в тролейбус, через це сталася пожежа.
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