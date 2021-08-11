"Люди мали б розуміти, на якій площі вони претендують на таке "дозвілля", - нарікають у Софії Київській

Комунальники та співробітники клінінгових компаній прибирають сліди, що залишилися на Софійській площі після знімання реклами компанією Red Bull.

Про це повідомила гендиректорка національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська в ефірі "Громадського радіо".

За її словами, сліди шин після вчорашнього дрифту, що влаштували в історичному центрі Києва, відмиваються дуже важко і на це може піти не менш як три дні.

Також Куковальська підкреслила, що адміністрація пам'ятника не отримувала жодних запитів на проведення подібних заходів.

Читайте такожУ Мінкульті відреагували на дрифт у центрі Києва"У цивілізованому світі таких запитів до місцевих адміністрацій не надходило б. Люди мали б розуміти, на якій площі вони претендують на таке "дозвілля" ... Це місце святе, це місце, де зародилася наша держава", - говорить гендиректор Софії Київської.

Варто зазначити, площу відмивають від 6 години ранку сьогоднішнього дня. Частину слідів вже прибрали, проте обсяг роботи дуже великий, тому вони точно продовжаться і 12 серпня.

Екстремальний дрифт на Софійській площі в Києві

10 серпня в центрі Києва на Софійській площі зняли на відео дрифт двох автомобілів. На відео видно, як автомобілі швидко їздять по пішохідній зоні навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, роблячи різкі повороти. На площі авто своїми шинами "намалювали" декілька кіл.

Як свідчить повідомлення компанії Red Bull в Instagram, участь у зйомках брала співачка Alyona Alyona і професійний гонщик Конор Шанахан. Пізніше Alyona Alyona виправдалася за участь у скандальній зйомці. Вона думала, що організатори рекламної кампанії мали всі дозволи.

Київська міська державна адміністрація звернулася до поліції з приводу екстремальної зйомки за участю машин на Софійській площі, де пішоходи наражалися на небезпеку. На місці зйомок не було встановлено ніяких спеціальних огорож. У міськадміністрації повідомляють, що через екстремальні маневри забруднене слідами автомобільних шин покриття на історичній площі.

У поліції визнали це хуліганством (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу). Правоохоронці з'ясували, що в центрі столиці знімали рекламний ролик. Учасників та організаторів зйомки почали розшукувати.

За дрифт на Софійській площі Києва влада оштрафувала на 1 тисячу 700 гривень керівника зйомок Єлизавету Олашко.

Автор: Станислав Кожемякин