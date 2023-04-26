За словами жінки, війну в Україні взагалі не Росія розпочала, а Америка.

Вірянка УП Московського патріархату видала порцію кринжових заяв про те, що війну проти України розпочала не Росія, а США. Ба більше, ракети на мирні міста запускають "бандери" із заходу України.

Як повідомляє 5 канал, про це неназвана жінка заявила під час спілкування із журналістами поблизу Києво-Печерської Лаври.

Вірянка заявила, що одіозний патріарх РПЦ Кирило нібито "молиться за Донбас, де йде війна". Українців та росіян жінка вважає "пов'язаними".

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"Ми всі пов'язані - українці та російські", - заявила жінка.

Вірянка також заявила, що "війну в Україні розпочала Америка", а ракети на мирні міста запускають "бандери".

Подібні заяви пригожан УПЦ МП

Нещодавно парафіяни УПЦ Московського патріархату у Львові "вибухнули" антиукраїнськими заявами про війну, розв'язану Росією. Потім резонансний інцидент стався у Свято-Покровському кафедральному соборі у Хмельницькому. Військовий прийшов в храм і запитав, скільки ще людей повинні загинути, щоб громадяни перестали ходити в Московський патріархат. Потім на нього накинулися попи, повалили додолу і притиснули головою до підлоги.

Крім того, у Києво-Печерській лаврі один зі служителів церкви вибухнув несподіваними заявами про Україну, Донбас та Майдан у кращих традиціях російської пропаганди.

Крім того, у Почаївській лаврі, підпорядкуваній УПЦ МП, назвали диктатора Володимира Путіна "їхнім правителем". Ба більше, там заявили, що ракети по Україні запускає не Росія, а "Бог".

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