Зараз тільки чверть території парку упорядкована.

Реалізація проекту будівництва першого недержавного гірничо-металургійного університету "Метінвест політехніка" в міському парку Маріуполя пожвавить цей парк і дозволить городянам відвідувати будь-яку його частину.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів нідерландський архітектор проекту, директор компанії MADMA urbanism + landscape і архітектурного бюро MASA architects, що працюють над проектами по всьому світу, Хірокі Мацуура.

"Крім будівлі університету ми хочемо оживити весь простір в районі університету і парку. Зараз тільки чверть території парку упорядкована, інша частина - занедбана. Ми повинні дозволити людям відвідати будь-яку частину парку, щоб по-справжньому його оживити», - сказав він.

За словами Мацуури, сам університет спроектований таким чином, щоб поліпшити паркову частину території.

"Ми хочемо зробити будівлю університету частиною парку. Вона, звичайно ж, буде виконувати функції університету, але, наприклад, на першому поверсі ми хочемо продовжити парк в саму будівлю, зробити будівлю частиною парку», - повідомив архітектор.

Як повідомляв УНІАН, будівництво університету планується в міському парку Маріуполя, територію якого повністю реконструюють в ході будівництва. За словами Мацуури, така реконструкція зробить парк туристичним магнітом, а також хорошим місцем для проведення дозвілля городян. Архітектор підкреслив, що зараз парк знаходиться в дуже поганому стані і практично непридатний для цих цілей.

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Автор: Іван Бойко