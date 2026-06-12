Зеленський анонсував підвищення зарплат військовим: скільки платитимуть

Також відбудуться зміни в рекрутингу іноземних добровольців, зазначив президент.

Україна має ресурс на збільшення зарплат військовим. Про це розповів президент Володимир Зеленський, анонсуючи зміни в цьому напрямку.

За його словами, планується зокрема збільшити виплати військовим у тилу до щонайменше 30 тисяч гривень. Й чим більше бойових завдань виконуватиме військовий, тим більшою буде виплата.

"Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці", – сказав Зеленський.

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Він додав, що планується також пропрацювання механізму контрактів з термінами на 10, 14 та 24 місяці. Після завершення терміну військовозобовʼязані отримають право на відстрочку.

"Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні", – повідомив глава держави.

Ще один напрямок реформування армії, за словами президента, стосуватиметься добровольців з інших країн. Зокрема планується наростити можливості та механізми рекрутингу іноземних добровольців в українську армію.

"Третє – подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони. Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", – зауважив Зеленський.

Реформа армії: що відомо

Нагадаємо, раніше стало відомо, що реформа української армії також стосуватиметься і процесу бронювання працівників. На тлі цього міністр економіки Олексій Соболев зазначав, що українські підприємства, які мають статус критичних для бронювання працівників, мають підтвердити критичність до вересня 2026 року.

"Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм. Раз на півтора року, в умовах воєнного стану, передивлятися критичність підприємств, які реально критичні для економіки держави, нам здається справедливим", - наголосив Соболев.

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