У "Резерв+" через хакерську атаку цю послугу було призупинено, проте ситуація покращується.

У мобільному застосунку "Резерв+" змогли частково відновити послугу надання відтермінування, яка була недоступна після хакерської атаки на державні реєстри, повідомляє заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.

Зокрема, це стосується лише однієї категорії українських громадян.

"У Резерв+ відновлено послугу відстрочки для багатодітних батьків", - написала вона в публікації Facebook.

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Що ще відомо про відстрочку через "Резерв+"

Раніше УНІАН повідомляв, що російські хакери в грудні провели серйозну атаку на державні реєстри України, під час якої частково вкрали критичні дані. Експерт зазначив, що найбільшою небезпекою внаслідок атаки виявилася "недоступність" реєстрів.

Крім того, через цю атаку в МВС тимчасово призупинили надання окремих послуг. Це стосується реєстраційних послуг - за договором купівлі-продажу, за договором лізингу тощо.

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