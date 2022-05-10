Бойовики "ДНР" надіслали у дошкільні навчальні заклади та банки відповідне розпорядження.

Вихователів дитячих садків з Донецька змушують їхати в оточений окупантами Маріуполь та наближені населені пункти для "організації роботи на місцях".

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Керівникам закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для вирушення у захоплений Маріуполь та наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялта. Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях", - йдеться у повідомленні.

Крім вихователів, в оточений окупантами Маріуполь збираються відправити персонал банківських установ. Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.

У розвідці зауважують, що таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення, масовим виїздом маріупольців на підконтрольну Україні територію та відмовою частини працівників співпрацювати з окупаційною владою.

"Відомо, що персонал, який готують для переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню. Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують", - додали в ГУР.

Як відомо, російські терористи частково контролюють український Маріуполь. Нещодавно ватажок бойовиків "ДНР" Пушилін навіть заявив про наміри зробити знищений Маріуполь "курортом".

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