Голова терористичного угруповування 9 травня влаштував ходу в розбомбленому Маріуполі.

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін цинічно заявив, що Маріуполь треба зробити курортним містом. Він нібито буде відбудований і стане ще кращим, ніж до війни.

Таку заяву лідер терористів зробив під час "побєдобєсія" у Маріуполі 9 травня, пишуть російські ЗМІ. За словами Пушиліна, раніше таке завдання перед містом не стояло.

9 травня рашисти в Маріуполі провели ходу, на якій розгорнули заборонену в Україні величезну георгіївську стрічку. Під гімн Росії учасники ходи скандували "Ура!", а на одязі в них була свастика - Z. Пушилін теж брав участь у цьому шабаші.

Російське телебачення, звісно, не показало зруйновані райони Маріуполя, а для гарної картинки обрали лише ті квартали міста, які вціліли після бомбардувань літаками армії РФ.

Минулого тижня Пушилін з представником партії "Єдина Росія" відвідав окупований Херсон. Ватажок "ДНР" стояв поруч з Андрієм Турчаком, котрий казав, що Херсон "назавжди став російським".

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